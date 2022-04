Guido Migliozzi: "Masters, un sogno che si avvera"

Già quarto allo Us Open l’anno scorso e reduce dall’esperienza olimpica a Tokyo, Guido Migliozzi è uno degli Italiani piú promettenti. E si racconta in un'intervista a Francesca Piantanida. "Giocare il Masters è il sogno di qualsiasi ragazzino che gioca a golf. E' un sogno che si avvera, anche per me. Tengo i piedi per terra, ma cercherò di prendere il meglio", le parole del 25enne di Vicenza.