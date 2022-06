La 29enne giocatrice, nata a San Francisco ma di origini coreane, ha raccontato il suo calvario inziato ad aprile con la diagnosi di tumore spinale. "Ho fatto di tutto per essere qui a giocare lo Us Open, anche se dopo questa settimana dovrò fermarmi". Lo Us Open femminile di golf è in diretta sabato 4 giugno e domenica 5 giugno su Sky Sport Action

Allo Us Open femminile in corso di svolgimento al Pine Needles Lodge & Golf Club di Southern Pines il personaggio più chiacchierato è senza dubbio Danielle Kang. La 29enne golfista californiana, ma di chiare origini coreane, ha infatti raccontato di aver ricevuto una diagnosi di tumore spinale lo scorso aprile in seguito a reiterati dolori alla schiena. "Non è stato ancora possibile determinare se sia benigno o maligno - ha confidato la numero 12 del mondo alla vigilia del torneo -. Ho fatto di tutto per essere qui, ma al termine della settimana dovrò fermarmi per affrontare i miei problemi di salute". Kang si è presentata al Major di casa con l'obiettivo di superare il taglio. Raggiunto tale obiettivo, e una volta concluso il torneo, Kang dovrà dunque fermarsi per nuovi accertamenti. Per vincere la partita contro la malattia e tornare di nuovo sul green al meglio delle proprie possibilità. E per tornare a competere con le migliori del mondo. Come nel 2017, quando conquistò il suo primo (e finora) unico Major al Pga Championship.

Lo Us Open femminile su Sky Sport Action

Le ultime due giornate sul green del North Carolina, sabato 4 giugno e domenica 5, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Action a partire dalle 18. In campo le migliori golfiste del pianeta sul Pine Needles Lodge & Golf Club, di Southern Pines. Si tratta del secondo Major stagionale del calendario femminile.