Tiger Woods non parteciperà agli US Open di golf della prossima settimana al The Country Club. La decisione è arrivata dallo stesso Woods che si è dovuto ritirare nell'ultima prova del circuito PGA per i dolori alla gamba destra, quella operata dopo l'incidente d'auto del febbraio 2021. L'obiettivo è rientare per il British Open

Tiger Woods non parteciperà agli US Open di golf della prossima settimana in programma al The Country Club. La decisione è arrivata dopo il ritorno dei problemi alla gamba destra che hanno costretto il campione a ritirarsi nella terza prova del Pga Championship. Woods è rientrato nel circuito dopo il grave incidente d'auto del febbraio 2021 e ha scelto di disputare solo alcune delle prove previste dal calendario proprio per non caricare troppo la gamba che è tornata ad essere molto dolorante. Woods in carriera ha vinto gli Us Open in tre occasioni: nel 2000, nel 2001 e nel 2008. Nel tweet dove conferma la sua assenza al torneo Woods si è augurato di poter tornare disponibile per giocare il mese prossimo in Irlanda