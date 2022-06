US Open al via, in gara due azzurri

La favola di Francis Ouimet é diventata anche un film 'Il giorno piu bello della mia vita'. Il 20 settembre 1913 quel ragazzino cresciuto a 10 miglia dal Country Club di Brookline, sobborgo ad ovest di Boston, Massachussets, ha cambiato la storia del golf diventando a soli vent'anni un nuovo eroe sportivo. La vittoria di Ouimet da dilettante allo Us Open ha rubato quell'anno le prime pagine dei quotidiani, persino quella del New York Times. Questo weekend proprio al Country Club per la quarta volta nella storia si gioca su questo campo, uno dei piu belli ed allo stesso tempo piu duri degli Stati Uniti, con green minuscoli e drammatici cambi di pendenza. Un palcoscenico che per ogni Us Open che si rispetti va oltre ogni umana immaginazione per livello di difficoltà. Un percorso che ha segnato anche un'edizione della Rydercup nel 1999 con una straordinaria vittoria della squadra americana. Questo weekend sono due gli italiani in gara: Francesco Molinari e Guido Migliozzi, quarto l'anno scorso a San Diego. Senza Tiger Woods pronto al rientro a St Andrews per l'ultimo major della stagione ma con il defending champion Jon Rahm. Dalle qualificazioni sono partiti in 9265. Nel field di questa 122^ edizione ce ne sono 156. Di cui 13 dilettanti. Ma ne resterà uno solo dopo la battaglia di Brookline...

Appuntamento live su Sky Sport Arena da giovedi 16 giugno.