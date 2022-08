Luke Donald è stato nominato capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023. L'inglese è stato scelto dopo la destituzinoe dello svedese Henrik Stenson, che ha aderito alla nuova lega araba di golf. Bjorn e Molinari confermati vice capitani

Sarà Luke Donald il nuovo capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023. L'annuncio è arrivato dai profili social del Team Europe, dove già nei giorni scorsi era stata ufficializzata la sostituzione di Henrik Stenson. Lo svedese era stato rimosso proprio dal ruolo di capitano a causa della sua adesione alla nuova e milionaria lega araba LIV golf. All’edizione della Ryder, in programma a settembre 2023 al Marco Simone Golg & Country Club di Roma, il capitano sarà dunque il 44enne Donald: è stato numero uno del mondo per 56 settimane e ha giocato (vincendo) quattro edizioni della competizione: 2004, 2006, 2010 e 2012, oltre a essere già stato in due occasioni vice capitano. Donald è il primo inglese dal 2008 (quando il capitano fu Nick Faldo) a guidare l'Europa nella sfida agli Usa. Dopo la rimozione di Stenson, sono stati comunque confermati i vice capitani che erano stati scelti dallo svedese: il danese Thomas Bjorn e l’italiano Edoardo Molinari.