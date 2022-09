Non solo Rory McIlroy: dal 15 al 18 settembre, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup, scenderanno in campo altri campioni come i fratelli Francesco ed Edoardo Molinari e il n°10 del ranking, Matt Fitzpatrick. Difenderà il titolo il danese Nicolai Hojgaard, tra i past winner anche Hatton e Olesen. L'Open d'Italia è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Un parterre di campioni è atteso al 79° Open d’Italia, che si disputerà dal 15 al 18 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), sul percorso che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup. Non solo Rory McIlroy, numero 3 al mondo reduce dal terzo trionfo in carriera in FedEx Cup. Nel torneo inserito nel calendario del DP World Tour, scenderanno in campo altri Major Champion come l’inglese Matt Fitzpatrick (decimo nel world ranking) e Francesco Molinari (suo il The Open nel 2018), che proverà a diventare il primo italiano a conquistare tre volte la competizione (dopo gli exploit del 2006 e del 2016), impresa mai riuscita a nessun azzurro. E non finisce qui. A impreziosire il field un altro top player come il norvegese Viktor Hovland (astro nascente del green e numero 11 al mondo). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Profumo di Ryder Cup: sul green Donald ed Edo Molinari

Tra i past winner, insieme a Francesco Molinari ecco, tra gli altri, i danesi Nicolai Hojgaard (che proverà a bissare il titolo conquistato nel 2021) e Thorbjorn Olesen (2018), senza dimenticare l’inglese Tyrrell Hatton (2017). Field delle grandi occasioni al Marco Simone Golf & Country Club, per un torneo con vista Ryder Cup. Tra i protagonisti in gara pure Luke Donald (ex numero 1 al mondo), capitano del Team Europe nella sfida agli Usa del 2023, e i suoi vice: il torinese Edoardo Molinari e il danese Thomas Bjorn.