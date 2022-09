Golf, Open d'Italia al via. Il torneo LIVE su Sky

Su Sky la 79^ edizione dell’evento golfistico italiano più atteso: d al Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) tutte le quattro giornate in diretta. Da giovedì 15 a domenica 18 settembre live su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Due campioni Major tra le stelle del torneo: Rory McIlroy e Matthew Fitzpatrick, tra i tanti italiani al via Francesco e Edoardo Molinari, Guido Migliozzi e Renato Paratore

Appuntamento su Sky Sport con l’edizione numero 79 dell’Open d’Italia, il più importante, atteso e prestigioso torneo golfistico italiano. L’evento è in programma da giovedì 15 a domenica 18 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup. Su Sky Sport Action e in streaming su NOW tutte le quattro giornate di gara in diretta, a partire dalle ore 13.30 di giovedì.