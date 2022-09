Open d'Italia: guida McIlroy, Fitzpatrick insegue

A Roma brillano le due stelle del torneo anche nel secondo round, sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurità. Risale Chicco Molinari. Miglior azzurro il giovane Michetti. La 79^ edizione dell’evento golfistico italiano più atteso è live da giovedì 15 a domenica 18 settembre su Sky Sport Action e in streaming su NOW

Rory McIlroy e Matt Fitzpatrick protagonisti sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Il nordirlandese e l'inglese, rispettivamente numero 2 e 11 al mondo, hanno acceso anche il secondo round, sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurità. Nella 79^ edizione dell'Open d'Italia di golf è testa a testa tra i due. McIlroy, con un birdie decisivo nel finale e con un parziale di 66 (-5), si piazza davanti con il totale di -9 (67 66). Sorpassato Fitzpatrick , che adesso è secondo con 134 (-8). Inglesi protagonisti, visto che in terza posizione, con 135 (-7), c'è infatti Tom Lewis, che precede il francese Pat Perez, quarto con 136 (-6). Alle loro spalle, al quinto posto con 137 (-5) ci sono tra gli altri tre britannici: Tyrrell Hatton (vincitore dell'Open d'Italia nel 2017), Jordan Smith e Luke Donald, capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023.

Gli italiani: 21° il giovane Michetti

In rimonta Francesco Molinari. Il torinese risale oltre 50 posizioni e adesso è 33° con 141 (-1), dopo un giro in 68 (-3) chiuso con rammarico, per via di un bogey alla 18. Accanto a lui ci sono anche Guido Migliozzi e Filippo Celli. Ma il migliore degli azzurri fin qui è il giovane amateur Flavio Michetti, 21° con 139 (-3), tesserato proprio per il Marco Simone, che ha ricevuto un invito per giocare un'ora prima della chiusura delle iscrizioni del torneo.