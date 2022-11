Johnson a Sky: "Punto su mix giovani ed esperti"

In occasione degli eventi one year to go dedicati alla Ryder Cup che si giocherà a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf Club, nel 2023, Francesca Piantanida ha intervistato Zach Johnson, il capitano che guiderà la squadra americana alla sfida.

Originario di Cedar Rapids, nell’Iowa, Johnson ha debuttato in Ryder Cup nel 2006. Ha giocato in cinque edizioni: 2006, 2010, 2012, 2014, 2016 e ha ricoperto il ruolo di vicecapitano nelle ultime due Ryder Cup.