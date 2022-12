Arriva Sky Sport Golf, 35 tornei e la Ryder Cup

Il grande golf torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Dal prossimo 12 gennaio si accende un canale interamente dedicato: Sky Sport Golf (ch. 206). E, a fine settembre, l’evento di golf più atteso del 2023, per la prima volta in Italia: la Ryder Cup di Roma. Su Sky e in streaming su NOW oltre 35 tornei live a stagione. Si parte con la Hero Cup di Abu Dhabi dal 13 al 15 gennaio

Il grande golf torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky . Dal prossimo 12 gennaio al canale 206 del telecomando si accende un canale interamente dedicato : Sky Sport Golf . E a fine settembre l’appuntamento di golf più atteso del 2023 : la Ryder Cup , il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia

Su Sky e in streaming su NOW , oltre 35 tornei live a stagione: i 4 major con Augusta Masters , PGA Championship , US Open Championship e The Open Championship , il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play , gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour , che include l’ Open d’Italia maschile del prossimo maggio e il grande appuntamento del 2023, la Ryder Cup , la più importante manifestazione internazionale di golf a squadre in programma tra il 29 settembre e il 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

Perrelli, EVP Sky Sport: "Vogliamo appassionare i tifosi"

vedi anche

Johnson a Sky: "Punto su mix giovani ed esperti"

“Siamo molto orgogliosi- le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky-di arricchire la nostra Casa dello Sport con un canale interamente dedicato al golf, nell’anno in cui un evento eccezionale come la Ryder Cup si disputerà per la prima volta in Italia. Racconteremo ai nostri abbonati questo sport meraviglioso con l’inconfondibile stile di Sky Sport, in modo da appassionare i tifosi e far crescere l’interesse per questa che è anche una disciplina olimpica”.

Pelley, Chief Executive DP World Tour: "In Italia cresce entusiasmo"

"L'entusiasmo sta crescendo in Italia mentre il Paese si prepara a ospitare la sua prima Ryder Cup nel 2023. Siamo lieti di collaborare con Sky Sport- le parole di Keith Pelley, Chief Executive del DP World Tour- per poter garantire ai fan italiani di godere del più grande torneo a squadre di golf, così come gli eventi del DP World Tour da tutto il mondo."