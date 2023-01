Live su Sky Ryder Cup, Open d'Italia e 4 Major

Su Sky e in streaming su NOW, oltre 35 tornei live a stagione: i 4 Major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, che include l’Open d’Italia maschile del prossimo maggio, e il grande appuntamento del 2023, la Ryder Cup, in programma tra il 29 settembre e il 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. Per il nuovo canale, Sky potrà contare su un partner d’eccezione: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking sarà main partner di Sky Sport per la programmazione di golf dei prossimi 3 anni.