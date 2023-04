Tutto esaurito ad Augusta, in Georgia (Usa), nel round che ha aperto il The Masters, primo Major del 2023. I "patrons" hanno accolto con un'ovazione il ritorno di Tiger Woods che, per la 25^ volta in carriera, sta giocando il torneo più ambito del golf. Che vede di fronte i fedelissimi del PGA Tour e del DP World Tour e i "ribelli" della Superlega. E all'Augusta National è subito spettacolo. Prime sette buche difficili per Woods, con tre bogey. Poi, spinto dalla folla, Woods ha cambiato marcia realizzando il primo birdie alla 8. Nel mezzo un altro bogey, poi due birdie alla 15 e alla 16, dunque un altro errore alla 18.



Primo giro in 74 (+2) colpi per il californiano la cui strada verso la sesta "Green Jacket" e il sogno di emulare Jack Nicklaus (recordman della competizione) è iniziata in salita (l'obiettivo adesso è quello di superare il taglio) visto anche il grande ritmo impresso da Viktor Hovland e Jon Rahm, certezze del golf europeo verso la Ryder Cup di Roma. E proprio il norvegese Hovland, che ha giocato al fianco di Woods, ha rubato la scena a "The Big Cat" con una prova monstre (chiusa in 65, +7) avvalorata da un eagle e cinque birdie.



Prova di carattere anche per Rahm. L'ex numero 1 al mondo, oggi terzo nel world ranking, ha avuto un inizio da horror con un doppio bogey alla buca 1 dove gli sono serviti quattro 'putt' per uscire dalle difficoltà. Ma "Rhambo" ha reagito immediatamente e siglato sei birdie, con un eagle. E se i big del PGA Tour non stanno deludendo, quelli della LIV Golf non vogliono restare a guardare. Importante l'inizio di Brooks Koepka, primo e unico giocatore ad aver vinto finora due gare individuali della Superlega araba. Lo statunitense, 4 volte campione Major, non ha certo deluso le attese.



Avvio senza sussulti per Francesco Molinari, in difficoltà nella prima parte di gara e in ripresa nelle seconde nove buche. Altalena di emozioni negli Usa, dove Nicklaus, l'Orso d'oro del golf - anche quest'anno tra gli 'honorary starter' - è riuscito a effettuare il 'tee shot' di apertura tra lacrime di commozione. "Ce l'ho fatta", la soddisfazione dell'83enne Nicklaus che ha aperto la contesa insieme a Gary Player e Tom Watson. Alla 42^ apparizione ad Augusta, Sandy Lyle - che questo torneo lo ha vinto nel 1988 - ha annunciato che questa sarà la sua ultima volta al Masters. Un torneo dai mille significati.