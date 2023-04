Golf, l'Open d'Italia live su Sky. La guida tv

Su Sky l’80^edizione dell’evento golfistico italiano più atteso e importante, da seguire da giovedì 4 a domenica 7 maggio in diretta su Sky e in streaming su NOW dal Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Tutti i giorni, uno studio a bordo green per i commenti prima, durante e dopo la gara, con gli inviati e gli opinionisti di Sky Sport Golf

Il “DS Automobiles 80^ Open d'Italia”, è in programma da giovedì 4 a domenica 7 maggio sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio , in provincia di Roma, lo stesso che a fine settembre ospiterà la Ryder Cup. Sul canale dedicato Sky Sport Golf, anche in streaming su NOW , tutte le quattro giornate di gara in diretta. Al commento si altereranno Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Michele Gallerani. A inizio e fine giornata, Francesca Piantanida , in compagnia di Massimo Scarpa , condurrà direttamente dal green lo “Studio Golf”. Alessandro Lupi sarà l’inviato durante tutte le giornate di gara.

Abodi: "Open di Roma edizione speciale"

"Questa è un'edizione speciale degli Open di Roma, non solo perché è la numero 80 ma proprio in vista della Ryder Cup, evento che mette in competizione due mondi, due continenti, anche in funzione della pace". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, presentando gli Open di Golf al Coni. "Il golf offre socialità, rispetto dell'ambiente: sta conquistando spazio, anche per il turismo. Il golf ha un potenziale di crescita enorme, che ha generato benessere in altri paesi del Mediterraneo e può farlo anche da noi". Quanto alle infrastrutture, "al Marco Simone Golf Club continuano a lavorare, complimenti per l'impegno. Verranno rispettati i tempi, faremo in tempo: per una volta le opere finiranno prima dell'evento: questo è uno dei tanti positivi significati che ci fanno dire grazie all'organizzazione e alla Federazione".

Chimenti "Open d'Italia gratuito per promuovere lo sport"

"Gli Open d'Italia saranno un evento straordinario. Sarà gratuito, rinunciamo a un'entrata importante ma lo facciamo per promuovere lo sport". Lo ha detto il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, parlando dell'Open d'Italia, presentato questa mattina al Salone d'Onore del Coni. Quanto alla Ryder di settembre ha invece aggiunto: "Io ci ho creduto, venivo considerato un deficiente, non avendo una storia golfista questo paese. Ma ospitarla a Roma dimostra che quando si crede in qualcosa si fa un passo in avanti. Sono stato aiutato da Malagò e dalla politica. Non posso che ringraziare".