Golf, Open Italia 2023, i risultati del primo giro

Cominciati al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) gli Open d’Italia di golf. Si tratta dell’80^ edizione, in diretta per tutte e quattro le giornate su Sky Sport Golf, e anche in streaming su NOW. Al termine del primo giro, in testa c’è Matthieu Pavon,figlio dell'ex calciatore e poi allenatore (tra le altre di Bordeaux e Betis Siviglia) Michel e nipote di Pèpito (che giocò nell'Olympique Marsiglia). Il francese è stato grande protagonista chiudendo la prima giornata torneo del DP World Tour con uno score di 63 (-8) colpi.