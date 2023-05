Magia del golfista sudafricano che imbuca con un colpo soltanto alla 7 (219 yards), tra gli applausi e lo stupore dei presenti al Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), sede della prossima Ryder Cup. Un hole-in-one alla 7 che era riuscito già due anni fa a Edoardo Molinari. L'Open d'Italia è in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW