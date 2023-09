Horizon Irish Open su Sky, due italiani al via

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre su Sky e in streaming su NOW appuntamento con un altro grande evento di golf, l’ Horizon Irish Open. Due italiani in Irlanda: Edoardo Molinari e Guido Migliozzi

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf, l’Horizon Irish Open, che giunge alla 68^ edizione, in programma da giovedì 7 a domenica 10 settembre. Tutte le quattro giornate di gara del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con il commento affidato a Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Claudio Viganò e Michele Gallerani. Si gioca sul percorso del The K Club, di Straffan, in Irlanda, e al via ci saranno anche due italiani: Edoardo Molinari, tra i vicecapitani europei alla prossima Ryder Cup di Roma, e Guido Migliozzi. Field di livello, dove compaiono, tra gli altri, il nordirlandese Rory McIlroy, gli americani Billy Horschel e John Catlin, l’australiano Adam Scott, l’irlandese Shane Lowry, gli inglesi Tyrrell Hatton, Danny Willett, Alex Fitzpatrick e Luke Donald, i danesi Thorbjorn Olesen e Rasmus Hojgaard, il polacco e campione uscente Adrian Meronk, lo spagnolo Pablo Larrazabal, il tedesco Yannik Paul, il belga Nicolas Colsaerts e il danese Thomas Bjørn. Montepremi complessivo di 6 milioni di dollari (850.000 al vincitore).