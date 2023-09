Dopo le scelte ufficiali di Zack Johnson, capitano del Team Usa, sono arrivati anche i 12 convocati di Luke Donald per il Team Europe. Prima volta per Aberg, Straka e Hojgaard che, insieme a Lowry, Fleetwood e Rose, si aggiungono ai sei qualificati di diritto. Ecco tutti i 24 protagonisti alla Ryder Cup 2023, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club alle porte di Roma, da seguire in diretta su Sky Sport