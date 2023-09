Ryder Cup, il trofeo di 50 centimetri tutto d'oro

50 centimetri. Piccola ma d’oro , forgiata dai gioiellieri reali Mappin e Webb di Londra. 100 ghinee, il valore dell’epoca, 1924 , come la Auld Mug, la Coppa America di vela, la più antica o la Coppa di Wimbledon al maschile. In cima un giocatore di golf, dovrebbe rappresentare Abe Williams , il maestro di colui che tutto inventò, promosse e giocò. Samuel Ryder, un mercante di spezie che per questioni di aria pura cominciò a colpire una pallina e se ne innamorò. Una sfida che richiama sempre l’ eterna battaglia tra l’antico e il nuovo, il vecchio e il moderno , la tradizione e la novità, vecchio e nuovo continente, Stati Uniti e Gran Bretagna ed ora Europa. E’ il fascino che da sempre ha conquistato le folle, sul campo e fuori, perché si tocca la perenne battaglia tra due simboli, prima nazioni e poi continenti. Attacco e difesa.

Qualcosa di semplice da vedere e capire

Piace perché riporta alla Storia, al suo albo d’oro, alle statistiche, ma soprattutto è qualcosa di semplice da vedere e capire, uno contro l’altro, come due pugili, due barche… due giocatori. Tre giorni che raccontano, facilmente, di punteggi che alternano fasi di gioco per un finale incandescente, il classico, match race, uno contro uno. Uno sport praticato ma anche assai visto in considerazione che è poco dietro come platea al Mondiale di calcio e ai Giochi Olimpici. Fenomeno globale che trova sfogo sul campo con un tifo al limite da curva di stadio, ma che rimane educato e rispettoso durante il colpo. Ecco la bellezza, la partecipazione perché è immediato comprendere chi vince e chi perde, Europa contro Stati Uniti, due colori storici il rosso ed il blu per osservare attentatamene chi si porterà a casa quei 50 centimetri d’oro con il nome di un antico signore del Golf. Questa è la Ryder Cup.