E' tutto pronto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), dove da oggi comincia lo spettacolo della Ryder Cup con l'All Star Match, che vedrà sul green, tra gli altri, Sainz e Djokovic. Il clou da venerdì a domenica, con la sfida tra Europa e Usa che assegnerà lo storico trofeo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW REGOLAMENTO E FORMATO

Tutto pronto per la 44esima edizione della Ryder Cup, che per la prima volta nella storia si svolge in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma, sarà uno spettacolo unico e si potrà seguire per intero su Sky e in streaming su NOW.

Da oggi a domenica, sei giorni di grande golf La sfida vera e propria inizierà venerdì 29 settembre, ma sarà preceduta da tre giorni di “training” dei giocatori che testeranno le buche del Marco Simone Golf & Country Club e da una serie di eventi collaterali. A partire dall’All-Star Match, il tradizionale appuntamento che, mercoledì 27, vedrà protagonisti golfisti “stellari” tra cui Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti e che sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Golf e NOW a partire dalle 12.30. Giovedì 28 si concluderà la Junior Ryder Cup, la sfida tra talenti under-18 statunitensi ed europei giunta alla 18esima edizione: diretta su Sky Sport Golf e NOW dalle 10.30. A seguire, la cerimonia di inaugurazione della Ryder Cup 2023. Dal giorno dopo si fa sul serio con le tre giornate di gare: si parte venerdì 29 alle 7.30 con la prima giornata, stesso orario di inizio anche per sabato 30, mentre domenica 1° ottobre la terza e decisiva giornata inizierà alle 11.30. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Per la prima volta nella storia la Ryder Cup, il torneo di golf più importante al mondo, si svolgerà in Italia. Prima dell'evento, che sarà trasmesso da Sky Sport dal 29 settembre al 1 ottobre, verrà disputato un All Star Match tra celebrità accomunate dalla passione per il golf: sul green del Marco Simone Golf & Country Club di Roma si sfideranno campioni dello sport come Djokovic e Sainz ed ex stelle come Shevchenko e Bale.

Mercoledì 27 settembre, nello stesso luogo, andrà in scena l'All Star Match, sfida tra celebrità accomunate dalla passione per il golf.

Si affronteranno il 'Team Monty' e il 'Team Pavin', guidati da due ex capitani di Ryder Cup

Programmazione Ryder Cup su Sky Sport Golf e NOW Mercoledì 27 settembre Dalle 12.30 alle 15.30: All-Star Match Giovedì 28 settembre Dalle 10.30 alle 13.30 : ultima giornata Junior Ryder Cup 2023

: ultima giornata Junior Ryder Cup 2023 Alle 15.30: Studio Ryder Cup

Studio Ryder Cup Dalle 16 alle 17 : Cerimonia di apertura Ryder Cup 2023

: Cerimonia di apertura Ryder Cup 2023 Alle 17: Studio Ryder Cup Venerdì 29 settembre Dalle 7.30 alle 18.30: Prima giornata Ryder Cup 2023

Prima giornata Ryder Cup 2023 Alle 18.30: Studio Ryder Cup Sabato 30 settembre Dalle 7.30 alle 18.30 : Seconda giornata Ryder Cup 2023

: Seconda giornata Ryder Cup 2023 Alle 18.30: Studio Ryder Cup Domenica 1° ottobre Alle 11 : Studio Ryder Cup

: Studio Ryder Cup Dalle 11.30 alle 18 : Terza e ultima giornata Ryder Cup 2023

: Terza e ultima giornata Ryder Cup 2023 Alle 18: Cerimonia conclusiva

Cerimonia conclusiva Alle 18.15: Studio Ryder Cup