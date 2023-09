Ryder Cup, ve la spieghiamo con un quiz in 60''

Golf

Presentata a Roma la 44^ edizione della Ryder Cup, che da domani vedrà sfidarsi sul green del Marco Simone Golf & Country Club l'Europa e gli Stati Uniti. L'emozione dell'inno d'Italia e delle Frecce Tricolori, le parole dei capitani e la presentazione delle squadre, sotto gli occhi della madrina Melissa Satta e di tanti tifosi, già in clima da gara. La Ryder Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO: LA PESENTAZIONE - REGOLAMENTO E FORMATO - GUIDA TV