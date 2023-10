Grande festa per il Team Europe in pullman dopo il ritorno alla vittoria in Ryder Cup. L'ennesima occasione per un'ulteriore declinazione di "Feed from desire", brano di Gala ormai diventato coro buono per ogni occasione. E anche la versione golfista si presta bene: "Usa is terrified, Europe is on fire"

L'ALBO D'ORO DELLA RYDER - LE LACRIME DI MOLINARI