E' stato un weekend di festa e colore al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, dove Europa e Stati Uniti hanno acceso la fantasia delle migliaia di tifosi che sono accorsi sul green a godersi una manifestazione unica. Tra hot dog, centurioni e travestimenti improbabili, ecco lo spettacolo dei supporters. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

RYDER CUP, 3^ GIORNATA LIVE