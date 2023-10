L'Alfred Dunhill Links Championship da oggi su Sky

Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre un altro grande evento di golf, l’Alfred Dunhill Links Championship da seguire live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Due italiani in Scozia: Guido Migliozzi e Renato Paratore

Chiusa la parentesi dedicata alla Ryder Cup romana, su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf, l’Alfred Dunhill Links Championship, che giunge alla 22^ edizione, in programma da giovedì 5 a domenica 8 ottobre. Tutte le quattro giornate di gara del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con il commento affidato a Michele Gallerani, Giovanni Dassù, Marco Cogliati e Claudio Viganò.