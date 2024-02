Woods si ritira dal Genesis Invitational: cosa è successo

Tiger ha cominciato ad avere qualche vertigine e sensazioni di malessere generale. Come confermato dagli organizzatori, il problema è legato a una forma influenzale. Rob McNamara, suo storico collaboratore, ha spiegato: "Ha avuto un po’ di febbre ed è stato meglio durante il riscaldamento, ma poi, quando è sceso in campo e ha iniziato a camminare e a giocare, ha cominciato ad avere le vertigini. La schiena sta bene. I medici hanno detto che il problema era legato alla disidratazione. È stato curato con una sacca per flebo e sta meglio". Woods non ha parlato con i media dopo il suo ritiro ed è stato visto uscire dalla clubhouse un paio d'ore dopo, dove è stato portato via dal campo prima che il secondo round fosse completato.