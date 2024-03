Golf, Singapore Classic: otto italiani sul green

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour da giovedì 21 a domenica 24 marzo. Si tratta del Singapore Classic, che giunge alla seconda edizione, in programma sul percorso del Laguna National Golf Resort Club di Singapore. Tutte le quattro giornate di gara andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, la prima anche su Sky Sport Uno. Commento affidato a Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Claudio Viganò e Giovanni Dassù