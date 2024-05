Super Weekend su Sky: tutti gli eventi da seguire

Il meglio dello sport mondiale è tutto nel lungo Super Weekend di Sky Sport. In diretta su Sky e in streaming su NOW la Serie A con 3 partite in co-esclusiva, i playoff di Serie B, l'ultima giornata di Premier League, il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. E ancora: il PGA Championship di golf, Diamond League e World Athletics Continental Tour, le finali degli Internazionali d'Italia di tennis. Tutti gli appuntamenti e come seguirli in diretta ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Sarà un fine settimana imperdibile quello su Sky Sport che inizia già venerdì 17 maggio con le semifinali degli Internazionali di Roma, il primo playoff di Serie B e le Zebre in campo per lo United Rugby Championship. Prosegue poi con un sabato ricchissimo che inizia a mezzogiorno con le semifinali del doppio a Roma e prosegue nel primo pomeriggio con la terza giornata del PGA Championship, la Diretta Gol di Bundesliga, la Serie A, l'atletica e la finale del WTA 1000. La domenica è giornata di verdetti con il Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Imola, l'assegnazione del titolo di Premier League; nel tennis, l'incoronazione del re di Roma, la finale di Supercoppa A2 di volley. E poi tanta grande atletica con la Diamond League, il World Athletics Continental Tour e lo Sprint Festival di Roma (il 18 maggio) con la prima gara in Italia e, più in generale, in Europa, di Marcell Jacobs nel 2024.

Il finale di stagione della Premier League Tutte le partite di Premier League si giocheranno in contemporanea domenica 19 maggio alle 17.00 e sarà possibile seguirle grazie a Diretta Gol. Per chi invece preferisce gustarsi per intero la partita del City per il titolo, Manchester City-West Ham, allora il canale da seguire è Sky Sport Max e lo streaming su NOW. Contemporaneità anche per la Bundesliga con la Diretta Gol sabato 18 maggio alle 15.30 e la partita del Bayer Leverkusen contro l'Augsburg, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Serie A, le partite della 37^ giornata su Sky Sabato 18 maggio l'Atalanta scende in campo alle 18.00 in casa del Lecce. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera invece, alle 20.45, è la volta della sfida Torino-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La domenica alle 12.30 si gioca Sassuolo-Cagliari, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I turni preliminari dei playoff di Serie B Tra venerdì 17 e sabato 18 maggio si giocano i turni preliminari di Serie B che daranno accesso alle semifinali. La Sampdoria gioca fuori casa a Palermo venerdì 17 maggio alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Mentre il Catanzaro affronterà in casa il Brescia sabato 18 maggio alle 20.30, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Formula 1, appuntamento domenica dalle 15 sul circuito di Imola Su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Si corre alle 15.00 di domenica 18 maggio, in diretta su su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. A seguire l'analisi della gara con Race Anatomy F1 dalle 19.00 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.

Internazionali di Roma, le finali del WTA 1000 e del Masters 1000 Le finaliste del WTA 1000 si affronteranno sulla terra di Roma sabato 18 maggio alle 17.00 e il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sempre alle 17.00, ma della domenica, verrà incoronato il re di Roma nella finale del Masters 1000. In diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Golf, secondo Major stagionale: ecco il PGA Championship I migliori giocatori del mondo saranno protagonisti su Sky da giovedì 16 a domenica 19 maggio nel PGA Championship 2024. Per la quarta volta nella storia il torneo sarà ospitato dal Valhalla Golf Club, sede anche della Ryder Cup 2008.

Atletica: Sprint Festival a Roma, Diamond League in Marocco e World Athletics Continental Tour a Los Angeles Sarà un bellissimo weekend di atletica leggera su Sky. Sabato 18 maggio alle 17.30 appuntamento su Sky Sport Arena e in streaming su NOW per lo Sprint Festival di Roma. Il festival della velocità, meeting composto da sole gare veloci allo Stadio dei Marmi, vedrà in pista Marcell Jacobs e le staffette azzurre. Sempre sabato, alle 21.00, la tappa di Los Angeles del World Athletics Continental Tour che vede poi la mattina seguente, alle 7.45, la tappa di Tokyo. Entrambi questi appuntamenti saranno in diretta su Sky Sport Arena. Domenica alle 20.00 invece è tempo di Diamond League con il meeting di Rabat/Marrakech in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Le italiane impegnate nello United Rugby Championship Penultimo turno nello United Rugby Championship. Partite importanti per le due squadre italiane impegnate nel torneo. Si comincia venerdì sera a Parma, ore 20.35, diretta su Sky Sport Arena e NOW. Le Zebre vogliono staccarsi dall'ultimo posto e per farlo devono battere gli Scarlets. Sabato, ore 14.00, diretta sempre su Sky Sport Arena, a Pretoria contro i Bulls, il Benetton continua la sua corsa verso i playoff.

Il Super Weekend su Sky e in streaming su NOW Venerdì 17 maggio ore 15.30: Internazionali di Roma, 1° Semifinale su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 20.30: Internazionali di Roma, 2° Semifinale su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 20.30: Serie B, Playoff Palermo-Sampdoria su Sky Sport 251

su Sky Sport 251 ore 20.35: United Rugby Championship, Zebre-Scarlets su Sky Sport Arena Sabato 18 maggio ore 12.00: Internazionali di Roma, 1° Semifinale, Doppio Maschile su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 14.00: Internazionali di Roma, 2° Semifinale, Doppio Maschile su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 14.00: United Rugby Championship, Bulls-Benetton su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 15.00: PGA Championship, 3° giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 15.30: Bundesliga, Diretta Gol su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 15.30: Bundesliga, Bayer Leverkusen-Augsburg su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 17.00: Internazionali di Roma, WTA 1000 Finale Singolare su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 17.45: Atletica, Sprint Festival su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 18.00: Serie A, Lecce-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.30: Serie B, Playoff Catanzaro-Brescia su Sky Sport 252

su Sky Sport 252 ore 20.45: Torino-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport 251, Sky Sport 4K ore 21.00: World Athletics Continental Tour, Los Angeles su Sky Sport Arena Domenica 19 maggio

ore 07.45: World Athletics Continental Tour, Tokyo su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 12.30: Serie A, Sassuolo-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K ore 15.00: Formula 1, Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna , Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

, Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 15.00: Golf, PGA Championship, 4° giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 17.00: Premier League, Diretta Gol su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 17.00: Premier League, Manchester City-West Ham su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 17.00: Internazionali di Roma, Finale Singolare su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 17.30: Finale SuperCoppa A2 su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 20.00: Diamond League, Rabat/Marrakech su Sky Sport Arena e Uno

su Sky Sport Arena e Uno ore 22.00: Premier Padel Asuncion, Finale Femminile su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 24.00: Premier Padel Asuncion, Finale Maschile su Sky Sport Arena