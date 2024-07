Via al The Open, l'ultimo major della stagione

Ultimo major della stagione, si gioca al Royel Toon, nel sud ovest della Scozia. In campo 156 giocatori compreso Tiger Woods che a distanza risponde alle dichiarazioni polemiche di Colin Montgomerie, rilasciate giorni fa al Times: "A differenza di Colin, godo di un’esenzione che mi garantisce di giocare fino ai 60 anni". Le premesse per una grande battaglia. Per l'Italia ci sono Francesco Molinari, Guido Migliozzi e Matteo Manassero. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky dal 18 al 21 luglio

E’l’ultimo major della stagione. The Open quest’anno si gioca sui temibili links del Royal Troon, a sud ovest della Scozia. Esattamente nell’Ayrshire meridionale. Terra ricca di eredità vichinga, di antichi castelli e di cuori impavidi dove i migliori giocatori di golf al mondo sono pronti a sfidare gli elementi per un momento di gloria e per l’ambita Claret Jug, per un montepremi che vanta per questa edizione, la 152esima, un aumento da record: tre milioni di dollari al vincitore. Oltre al riconoscimento di Champion Golfer of the Year, già conquistato da Francesco Molinari nel 2018 a Carnoustie. L’italiano rientra di diritto nel field dell’ultimo major stagionale insieme ad altri due azzurri: Guido Migliozzi, vincitore in Olanda del KLM Open e Matteo Manassero.