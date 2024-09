Il golf ha scritto un’altra storia incredibile . Sul mitico percorso di Wentworth, sede dello European Tour, dopo un pomeriggio drammatico è Billy Horschel a conquistare la 70esima edizione del BMW Pga Championship . L’americano, che bissa la vittoria del 2021, ha battuto alla seconda buca di spareggio Rory McIlroy, leader della Race To Dubai. Solido il gioco dell’americano, che entra nei primi 20 del mondo, costruita in rimonta, dopo aver iniziato il quarto e ultimo round a 3 colpi di distacco dalla vetta, che era occupata dall’azzurro Matteo Manassero .

Al playoff, Horschel , oltre a McIlory, ha sconfitto anche il sudafricano Thriston Lawrence , che dopo una grande rimonta di giornata era stato il primo a fissare lo score di -20, poi pareggiato dall’americano e dal numero 3 del mondo. Lawrence si è auto eliminato alla prima buca di spareggio, andando in acqua con il terzo colpo della prima buca di spareggio, chiusa con il birdie da Horschel e McIlroy . Nella seconda buca, è stato un lungo putt (uno dei colpi che hanno funzionato in maniera migliore in tutta la settimana) in discesa a determinare la vittoria dell’americano .

Quarto posto per Manassero

La giornata, però, era iniziata con Matteo Manassero in testa a -18, con 3 colpi di vantaggio proprio su Horschel e McIlroy. Manassero, che aveva chiuso il terzo round con il record del campo dopo 54 buche, è stato un po’ falloso dal tee di partenza e non è riuscito, con il suo comunque fantastico gioco corto e sui green, a tenere il passo dei migliori: unico dei primi 30 a chiudere sopra par il l’ultimo giro. L’azzurro ha chiuso al quarto posto pari merito: insieme agli inglesi Matthew Baldwin e Aron Rai. Il risultato di Manassero, che aveva vinto questo torneo nel 2013 e detiene ancora il record di più giovane vincitore della storia a Wentworth, è comunque un risultato di alto livello. Un quarto posto che gli fa scalare la classifica della Race to Dubai e lo fa entrare nella top five del circuito. Punti preziosissimi anche per salire di una decina di posizioni la classifica del World Golf Ranking e per entrare nella squadra di Ryder Cup 2025.