PGA Championship, parte il 2^ Major della stagione

“E’ già dentro di te, basta saperlo tirare fuori.” Il successo? Potremmo dire il fuoco che accende il talento . E quella sfida Rory l’ha accettata ad Augusta e portata a termine, la domenica del Masters, completando l’opera: il carreer grand slam. Frutto di un grande lavoro, soprattutto mentale, con un coach Bob Rotella che ha saputo illuminargli il cammino. Mcilroy riparte proprio da qui per un’altra grande sfida di stagione: la caccia al Wanamaker Trophy, il trofeo che rappresenta il secondo Major dell’anno, in diretta questo weekend su Sky Sport e NOW.

A Quail Hollow 156 giocatori nel field

L’edizione 107 del Pga Championship sul percorso di Quail Hollow, vicino Charlotte, Carolina del Nord, quel campo che conosce così bene e dove ci ha già vinto in quattro occasioni dal 2010 ad oggi. 156 giocatori nel field, 15 appartenenti alla Lega Araba, la Liv ma cominciando dal campione uscente. E’ passato un anno da quella vittoria, la prima in carriera in un major. Un birdie finale alla 18 al Valhalla Golf club di Luisville, in Kentucky, che ha regalato a Xander Schauffele un colpo di vantaggio su Bryson DeChambeu e il primo PGA Championship della carriera. Dopo un inizio lento di stagione ed un infortunio alla costola ormai superato. Ma in campo ritroveremo anche il numero 1 del mondo Scottie Scheffler e Brooks Koepka, ultimo ad aver alzato al cielo il Wanamaker Trophy nel 2018 e 2019. In una vigilia dove le condizioni meteo non rendono favorevole la preparazione del campo dei giocatori...ma, nonostante la pioggia torrenziale, alcuni sono davvero stoici, come Hideki Matsuyama.