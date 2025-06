Open d'Italia, terza giornata: Couvra in testa

In testa alla classifica a -11 c'è il ventiduenne francese Martin Couvra, a due colpi di distacco Saddier e Chacarra. Italiani in alta classifica dopo il terzo round all’Argentario: Francesco Laporta il migliore degli azzurri a -7. L'evento è live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Italiani in alta classifica dopo il terzo round all’Argentario per l’82esima edizione dell’Open d’Italia, in una giornata in cui il vento ha girato tanto e messo alla prova gli ottantadue giocatori impegnati nel weekend. Francesco Laporta il migliore degli azzurri a -7, alla quindicesima apparizione all’Open di casa. Prime 9 con tre buone occasioni da birdie con buoni putt che hanno toccato il bordo ma non sono entrati. Sei par consecutivi poi birdie 7 e bogey 8. Sulle seconde birdie 13 e 16, ma bogey 14.