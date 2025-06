Golf, il francese Saddier vince Open d'Italia

Sfida al vertice tra francesi Adrien Saddier e Martin Couvra. Vince l’82esima edizione dell’Italian Open il 33enne francese Saddier che chiude i quattro giri a -14 con due colpi di vantaggio sul secondo e scoppia in un piano liberatorio per il traguardo raggiunto: la prima vittoria in carriera sul Dp World tour. Una vittoria conquistata alle seconde nove buche del torneo ricche di ritmo e grande golf. Grazie a questo successo Saddier sale al decimo posto nella race to Dubai e diventa il 124 nel world ranking raggiungendo poi altri due francesi nell’albo d’oro dell’Open d’Italia: Harvet e Quesne. Martin Couvra si accontenta del riconoscimento come miglior giovane grazie al premio Memorial Franco Chimenti. Migliori azzurri nel weekend: Francesco Laporta e Jacopo Vecchi Fossa nella top ten. Per Vecchi Fossa l’opportunità di conquistare una delle cinque wild card per giocare nel weekend un’altra tappa del Dp World tour: il BMW International Open. Sempre in diretta su SkySportGolf. 28esimo Lorenzo Scalise e 33esimi Romano e Molinari.