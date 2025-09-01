Ryder Cup 2025, ufficiali le squadre di Europa e Usa

Sono ufficiali i nomi dei giocatori che parteciperanno alla Ryder Cup 2025 tra quattro settimane a Bethpage, New York. Il capitano dell'Europa Luke Donald ha comunicato le sue sei scelte. Praticamente squadra identica a due anni fa: il veterano è McIlroy. Il capitano USA Bradley ha deciso di non schierarsi in campo ma potrà contare sul numero uno del world ranking Scottie Scheffler. La Ryder Cup 2025 sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 al 28 settembre

Ancora quattro settimane e poi Europa e Usa torneranno a sfidarsi in Ryder Cup. A Bethpage, New York (dal 26 al 28 settembre), la squadra del capitano Luke Donald dovrà difendere il titolo conquistato due anni fa. Ai sei qualificati di diritto, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Robert MacIntyre, Rory McIlroy e Justin Rose, Luke Donald ha finalmente sciolto i dubbi sulle altre sei scelte che definiscono la lista dei 12 europei: Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry, Jon Rahm e Sepp Straka. Praticamente squadra che vince non si cambia, dal momento che rispetto a due anni fa c'è una sola variazione e riguarda Rasmus Hojgaard al posto del fratello Nicolai che è anche l'unico debuttante del gruppo. McIlroy è il 'veterano' per eccellenza avendo disputato ben otto edizioni della Ryder Cup. Al seguito del gruppo anche gli italiani Edoardo e Francesco Molinari che sono stati confermati come vice-capitani insieme a Thomas Bjorn e José Maria Olazabal.