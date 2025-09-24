Ryder Cup, il torneo a squadre più atteso è su Sky

Ryder Cup, il torneo di golf a squadre più atteso è su Skylive su sky
Nella Casa dello Sport di Sky arriva la 45^ Ryder Cup. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, live da New York, scendono in campo i 24 migliori giocatori europei e statunitensi. Sky Sport Golf è la destinazione per tutti gli appassionati, con il grande evento in diretta dal Bethpage Black Course, a Farmingdale. Stasera appuntamento dalle 22 per la cerimonia d’apertura
Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via la 45esima edizione della Ryder Cup, da vivere su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Il torneo ad alto tasso di spettacolarità vede in campo i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi.
Stasera la cerimonia d'apertura, la gara dal 26 al 28 settembre
A dare inizio al grande evento sarà la cerimonia d’apertura in programma mercoledì 24 settembre, dalle 22. Si scende poi in campo venerdì 26 per la prima delle tre giornate: alle 13 appuntamento su Sky Sport Golf e fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno. Stesso orario d’inizio per la seconda giornata, sabato 27, sempre su Sky Sport Golf, mentre domenica 28 la terza e decisiva giornata inizierà alle 18 sullo stesso canale, dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno. In telecronaca e in commento le voci di Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Michele Gallerani, Claudio Viganò, Marco Cogliati e Giovanni Dassù. Inoltre, copertura dedicata anche su Sky Sport 24, con aggiornamenti grazie allo studio che ogni giorno presenterà gli incontri di giornata.
I grandi tornei di golf su Sky
Non solo Ryder Cup: nella Casa dello Sport di Sky il grande golf è protagonista, con tanti tornei live a stagione: PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, The Masters, TGL e i grandi appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, tra cui l’Open d’Italia e la Ryder Cup.
Programmazione Ryder Cup su Sky Sport Golf e NOW
Mercoledì 24 settembre
- Dalle 22: Cerimonia d’apertura Ryder Cup 2025
Venerdì 26 settembre
- Dalle 12.45: Studio Golf Ryder Cup
- Dalle 13 alle 00: Prima giornata Ryder Cup 2025 (fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno)
Sabato 27 settembre
- Dalle 12.45: Studio Golf Ryder Cup
- Dalle 13 alle 00: Seconda Giornata Ryder Cup 2025
Domenica 28 settembre
- Dalle 16.15: Studio Golf Ryder Cup
- Dalle 18 alle 00: Terza e ultima giornata Ryder Cup 2025 (dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno)
- Dalle 00: Cerimonia di chiusura