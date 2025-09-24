Ryder Cup, il torneo a squadre più atteso è su Sky

Nella Casa dello Sport di Sky arriva la 45^ Ryder Cup. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, live da New York, scendono in campo i 24 migliori giocatori europei e statunitensi. Sky Sport Golf è la destinazione per tutti gli appassionati, con il grande evento in diretta dal Bethpage Black Course, a Farmingdale. Stasera appuntamento dalle 22 per la cerimonia d’apertura

Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre , al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via la 45esima edizione della Ryder Cup , da vivere su Sky Sport Golf e in streaming su NOW . Il torneo ad alto tasso di spettacolarità vede in campo i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi.

Stasera la cerimonia d'apertura, la gara dal 26 al 28 settembre

A dare inizio al grande evento sarà la cerimonia d’apertura in programma mercoledì 24 settembre, dalle 22. Si scende poi in campo venerdì 26 per la prima delle tre giornate: alle 13 appuntamento su Sky Sport Golf e fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno. Stesso orario d’inizio per la seconda giornata, sabato 27, sempre su Sky Sport Golf, mentre domenica 28 la terza e decisiva giornata inizierà alle 18 sullo stesso canale, dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno. In telecronaca e in commento le voci di Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Michele Gallerani, Claudio Viganò, Marco Cogliati e Giovanni Dassù. Inoltre, copertura dedicata anche su Sky Sport 24, con aggiornamenti grazie allo studio che ogni giorno presenterà gli incontri di giornata.