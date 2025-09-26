Esplora tutte le offerte Sky
giorno 1

La Ryder Cup ha già sorpreso e non sta tradendo le attese

Francesca Piantanida
©Ansa

Tutto secondo le aspettative: cori da stadio, pubblico caldissimo nella caldissima atmosfera di Farmingdale. Il primo giorno di Ryder Cup regala già molto spettacolo, davanti agli occhi di Donald Trump. Il racconto di Francesca Piantanida su Sky Sport Insider

