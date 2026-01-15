Emanuele Galeppini - una delle sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans Montana - è stato ricordato sui campi del Dubai Creek durante il Dubai Invitational, prima tappa del 2026 del Dp World Tour. Il 16enne genovese era infatti una giovane promessa del golf, e da anni viveva insieme alla famiglia a Dubai dove praticava. Prima dell'inizio della competizione è stato reso omaggio al ragazzo con un minuto di silenzio e un con un cartellone con un messaggio in inglese: "Dubai Creek piange la perdita di Emanuele Galeppini. I nostri pensieri sono con Edoardo, Beatrice e tutta la famiglia". Molta commozione, la stessa provata in queste settimane da tutti quelli che lo avevano conosciuto al Circolo del Golf di Rapallo (in provincia di Genova), dove Emanuele aveva mosso i primi passi sul green.