Strage Crans Montana, il ricordo di Emanuele Galeppini al Dubai Invitational di golf

il ricordo

Minuto di silenzio e messaggio di cordoglio per la giovane promessa del golf durante la prima tappa del Dp World tour a Dubai (dove viveva con la famiglia): "Siamo vicini ai genitori, Edoardo e Beatrice"

Emanuele Galeppini - una delle sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans Montana - è stato ricordato sui campi del Dubai Creek durante il Dubai Invitational, prima tappa del 2026 del Dp World Tour. Il 16enne genovese era infatti una giovane promessa del golf, e da anni viveva insieme alla famiglia a Dubai dove praticava. Prima dell'inizio della competizione è stato reso omaggio al ragazzo con un minuto di silenzio e un con un cartellone con un messaggio in inglese: "Dubai Creek piange la perdita di Emanuele Galeppini. I nostri pensieri sono con Edoardo, Beatrice e tutta la famiglia". Molta commozione, la stessa provata in queste settimane da tutti quelli che lo avevano conosciuto al Circolo del Golf di Rapallo (in provincia di Genova), dove Emanuele aveva mosso i primi passi sul green.

