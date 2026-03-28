Tiger Woods libero su cauzione dopo l'incidente

E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di Martin, Florida, Tiger Woods. Il campione statunitense di golf nel pomeriggio di venerdì aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto a Jupiter Island. Woods è stato arrestato in "stato di alterazione" ed è risultato negativo al test dell'alcol ma ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine.