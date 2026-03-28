Tiger Woods libero su cauzione dopo l'incidente

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Tiger Woods rilasciato su cauzione, aveva provocato un incidente stradale

il caso

E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di Martin, Florida, Tiger Woods. Il campione statunitense di golf nel pomeriggio di venerdì aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto a Jupiter Island. Woods è stato arrestato in "stato di alterazione" ed è risultato negativo al test dell'alcol ma ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine. 

in evidenza

Tiger Woods rilasciato su cauzione

E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di Martin, Florida, Tiger Woods. Il campione statunitense di golf nel pomeriggio di venerdì aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto a Jupiter Island. Woods è stato arrestato in "stato di alterazione" ed è risultato negativo al test dell'alcol ma ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine.

Trump: "Woods è un grande amico, vive un momento difficile"

Le dichiarazioni del Presidente USA Donald Trump

Importo della cauzione non reso noto

L'ufficio dello sceriffo della contea di Martin non ha reso noto l'importo della cauzione pagata per la scarcerazione di Tiger Woods. Le accuse che pendono sul campione statunitense di golf dono danneggiamento di proprietà e guida in stato di ebbrezza. Nel sinistro non ci sono stati feriti.

Tiger Woods nell'ufficio dello sceriffo

La foto diffusa dall'ufficio dello sceriffo della contea di Martin, Florida, dopo l'arresto di Tiger Woods

Tiger segnaletica

©Getty

Le dichiarazioni dello sceriffo. Video

Le parole dello sceriffo della contea di Martin dopo l'arresto di Woods

La ricostruzione della serata di venerdì

Incidente e arresto per Tiger Woods, guidava in stato di alterazione

Incidente e arresto per Tiger Woods, guidava in stato di alterazione

Vai al contenuto

Altri Sport: Altre Notizie

Deromedis, pugno da Duplessis-Kergomard in gara

SKICROSS

Brutto episodio che ha coinvolto il campione olimpico di Milano-Cortina nello skicross,...

Tiger Woods libero su cauzione dopo l'incidente

il caso

E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di...

Tiger Woods arrestato dopo incidente stradale

Golf

Incidente stradale e arresto per guida in stato di alterazione per Tiger Woods, nei pressi della...

World Athletics Continental Tour Gold a Melbourne

guida tv

Al via l'edizione 2026 del World Athletics Continental Tour Gold. Partenza da Melbourne, in...

Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia

Altri Sport

L’Italia affronterà Germania, Belgio e Slovacchia nelle qualificazioni agli Europei 2028 di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS