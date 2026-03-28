Tiger Woods libero su cauzione dopo l'incidente

Tiger Woods rilasciato su cauzione, aveva provocato un incidente stradale
E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di Martin, Florida, Tiger Woods. Il campione statunitense di golf nel pomeriggio di venerdì aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto a Jupiter Island. Woods è stato arrestato in "stato di alterazione" ed è risultato negativo al test dell'alcol ma ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine.
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Tiger Woods rilasciato su cauzione
E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di Martin, Florida, Tiger Woods. Il campione statunitense di golf nel pomeriggio di venerdì aveva provocato un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto a Jupiter Island. Woods è stato arrestato in "stato di alterazione" ed è risultato negativo al test dell'alcol ma ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine.
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Importo della cauzione non reso noto
L'ufficio dello sceriffo della contea di Martin non ha reso noto l'importo della cauzione pagata per la scarcerazione di Tiger Woods. Le accuse che pendono sul campione statunitense di golf dono danneggiamento di proprietà e guida in stato di ebbrezza. Nel sinistro non ci sono stati feriti.
Tiger Woods nell'ufficio dello sceriffo
La foto diffusa dall'ufficio dello sceriffo della contea di Martin, Florida, dopo l'arresto di Tiger Woods