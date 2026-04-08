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Masters Tournament ad Augusta, dal 9 aprile live su Sky

Golf

Da giovedì 9 a domenica 12 aprile appuntamento su Sky e su NOW con la 90^ edizione del Masters Tournament, torneo di golf più atteso dell’anno. Primo Major della stagione che metterà a confronto i migliori giocatori del mondo per la conquista dell'ambita Giacca Verde. L’evento è in programma sul percorso dell’Augusta National Golf Club di Augusta, nello stato americano della Georgia

Prosegue la stagione del grande golf su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a domenica 12 aprile, appuntamento con il primo Major della stagione: The Masters. Il torneo – giunto alla 90ª edizione - si svolgerà nello Stato della Georgia, Stati Uniti, sull’iconico percorso dell’Augusta National Golf Club di Augusta e metterà a confronto i migliori golfisti del mondo per la conquista dell’ambita Giacca Verde.

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La programmazione in diretta del Masters su Sky e NOW

 

Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Golf e NOW,, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Marco Cogliati, Claudio Viganò, Michele Gallerani e Alessandro Lupi. Inoltre, in programma su Sky Sport 24 durante ciascuna giornata, studi di approfondimento condotti da Francesca Piantanida. Come da tradizione, lo spettacolo del The Masters partirà già mercoledì 8 aprile, con il Par 3 Contest, live dalle 20 su Sky Sport Golf.

 

La programmazione del The Masters su Sky e in streaming su NOW

 

Giovedì 9 aprile

Dalle 15 alle 17 e dalle 19 all’1.30

Sky Sport Golf

 

Venerdì 10 aprile

Dalle 15 alle 17 e dalle 19 all’1.30

Sky Sport Golf

 

Sabato 11 aprile

Dalle 18 all’1

Sky Sport Golf

 

Domenica 12 aprile

Dalle 18 all’1

Sky Sport Golf (dalle 21.30 anche su Sky Sport Uno)

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