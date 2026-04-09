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Augusta Masters al via, McIlroy parte bene per cercare il bis

Golf

Tra chi ha già completato il primo giro, a guidare la classifica è McIlroy, che con un -5 sul par divide il primato con lo statunitense Burns, al suo miglior risultato delle partecipazioni a questo torneo. Inseguono con un -3 l'australiano Day e gli statunitensi Kitayama e Reed. Fino a domenica 12 aprile appuntamento su Sky e su NOW con la 90^ edizione del Masters

Il sipario si è alzato ad Augusta per la 90^ edizione del Masters, il primo major della stagione del golf che vede in scena tutti i più forti, dal campione uscente, il nordirlandese Rory McIlroy, ad una frotta di statunitensi già vincitori di majors che però non sono ancora riusciti a indossare la giacca verde che tradizionalmente viene donata al trionfatore, da Xander Schauffele a Bryson DeChambeau fino a Brooks Koepka. Tra coloro che hanno già completato il primo giro, a guidare la classifica è proprio McIlroy, che con un -5 sul par divide il primato col meno quotato statunitense Sam Burns, al suo miglior risultato delle sue partecipazioni a questo torneo. Inseguono con un -3 l'australiano Jason Day e gli statunitensi Kurt Kitayama e Patrick Reed. Quest'ultimo, vincitore del Masters 2018, nel 2022 era passato al circuito LIV, per poi rientrare quest'anno nel Pga Tour con l'intento di mettere in guardaroba una nuova giacca. Il numero uno al mondo, Scottie Scheffler, ha iniziato la sua rincorsa al terzo titolo del Masters in cinque stagioni nel penultimo gruppo. Anche lo spagnolo Jon Rahm, vincitore del Masters 2023, ha cominciato il suo percorso tra gli ultimi. Ha suscitato curiosità Schauffele, vincitore del British Open e del PGA Championship del 2024, quando dal tee ha spedito la pallina nella borsa dei souvenir di uno spettatore, ma è riuscito a recuperare e a chiudere la buca in par. Completato il percorso, si trova comunque in buona posizione, a -2.

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