Non ha il talento dei più grandi ma ha dimostrato che con applicazione, rigore, passione e riconoscenza verso chi ti ha aiutato da sempre anche un golfista normale può stare insieme al gruppo dei più forti del mondo. E poi ha riportato l'Inghilterra al successo nel Pga Championship dopo 107 anni. E gioca con due guanti. E sembra arrivato da un altro mondo. Scopriamo meglio chi è