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il protagonista

Con due guanti Aaron Rai ha sollevato il mondo (del golf) e ha vinto il Pga Championship

Massimo Scarpa

Massimo Scarpa

Talent Sky Golf

Non ha il talento dei più grandi ma ha dimostrato che con applicazione, rigore, passione e riconoscenza verso chi ti ha aiutato da sempre anche un golfista normale può stare insieme al gruppo dei più forti del mondo. E poi ha riportato l'Inghilterra al successo nel Pga Championship dopo 107 anni. E gioca con due guanti. E sembra arrivato da un altro mondo. Scopriamo meglio chi è 

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