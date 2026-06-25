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Mamma che ansia!

Un giovane atleta su 3 ha pensato di smettere anche per le pressioni dei genitori

Alessandro Crisafulli

Alessandro Crisafulli

Quanti giovani atleti praticano sport solo per divertirsi? E quanti lo fanno invece per vincere? E che ruolo hanno le pressioni che arrivano da mamma e papà? Ecco l’analisi dei preoccupanti dati che emergono dalla prima ricerca scientifica sull’impatto che le aspettative dei genitori generano sulla pratica sportiva dei loro figli

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