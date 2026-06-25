Non mettere la mano davanti alla bocca e altre regole strane

Almiron del Paraguay è stato punito con l'espulsione, mentre Bellingham è stato graziato a causa dei toni pacati. Dai cambi all'impiego del Var, fino all'ingresso dello staff medico, sono diverse le novità che sono state introdotte al Mondiale. Gianfranco Teotino ne fa una panoramica nel quattordicesimo diario del giorno
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