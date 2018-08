Bridi d'oro e Furlan di bronzo nella 25 km di fondo

Si chiudono gli Europei del nuoto con altre due medaglie azzurre conquistate nel fondo, nella maratona delle acque libere. Arianna Bridi vince l'oro nella 25 Km al termine di una prova massacrante sempre condotta in coda al gruppo di testa. La trentina, tesserata per l’Esercito e allieva di Fabrizio Antonelli, subisce la rimonta nell’ultimo chilometro dell’asso pigliatutto Sharon Van Rouwendaal, vincitrice sia della 5 Km sia della 10 Km. L’olandese però non aveva fatto i conti con la fatica dello sforzo, nello sprint finale davanti al traguardo arriva senza forze. L’azzurra non si fa sfuggire l’occasione di superarla e toccare la piastra per prima. Per la 25enne azzurra è un titolo di campionessa d’Europa che vale come riscatto dopo le lacrime e la delusione di tre giorni prima sulla distanza olimpica dei 10 Km. A maggior ragione, un finale tanto entusiasmante aggiunge valore a quest’oro della Bridi che l’anno scorso ai Mondiali di Budapest fu doppio bronzo (10 Km e 25 Km). Nella prova maschile Matteo Furlan conquista il bronzo nella 25 Km vinta dall’ungherese Kristof Rasovszky (4h 57’ 53”) davanti al russo Kiril Belyaev (4h 57’ 54”). Il friulano, 29enne di San Vito al Tagliamento, chiude in 4h 57’ 55” confermandosi specialista della distanza più lunga del fondo. L’anno scorso Furlan era stato medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest sempre nella 25 Km. Grande reazione dell’ex oro iridato Simone Ruffini, il marchigiano – fidanzato di Margherita Panziera, neo campionessa d’Europa in vasca nei 200 dorso – chiude in rimonta al quinto posto (4h 58’ 04”). Il nuoto di fondo azzurro chiude gli Europei nelle acque scozzesi di Loch Lomond con un bottino di cinque medaglie: 1 oro (Arianna Bridi, 25 Km), un argento (Giulia Gabbrielleschi 10 Km) e tre bronzi (Matteo Furlan 25 Km, Rachele Bruni 5Km e 10 Km).