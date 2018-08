Chiara “Caterpillar” in allenamento. Al collo non si separa mai dal ciondolo del suo angelo-tuffatore

Ad Edimburgo nasce ufficialmente una stella, Chiara “la Rossa” ma pure Chiara “Caterpillar”, soprannome che le deriva per il modo in cui si allena. Lo scricciolo romano di 1 metro e 55 cm è una grande lavoratrice, non si abbatte se un esercizio le riesce male ma torna indietro e lo riprova allo sfinimento. Ultimamente è molto concentrata nell’imparare il doppio e mezzo rovesciato carpiato che a Edimburgo non ha inserito nel programma. Tempo al tempo, un tuffo dal coefficiente molto difficile non si improvvisa, è una lenta costruzione, ci vogliono ore e ore di palestra-officina prima di avere la sicurezza di esibirlo. Si allena ogni pomeriggio dalle 15 alle 19 al Centro Federale del Coni all’Acqua Acetosa dove al mattino siede tra i banchi del Liceo Scientifico Sportivo. Una settimana al mese gli allenamenti vengono raddoppiati anche al mattino sempre sotto la guida di Domenico Rinaldi, tecnico dall’esperienza pluriennale che segue Chiara fin da piccola insieme ad Alice Palmieri. Negli allenamenti a secco, fuori dall’acqua, il tutor è l’ex campione Nicola Marconi. La Pellacani si tuffa dai 3 metri e pure dai 10 metri, si divide tra trampolino e piattaforma senza distinzione, è lo stesso percorso seguito dagli allievi del passato e del presente di Rinaldi: tutti devono saper fare tutto e solo dopo, attorno ai 18 anni, ci si specializza. Dei suoi 15 anni Chiara fa trasparire la timidezza ma pure la tenera scaramanzia di non voler cambiare la sua coperta di Linus: guai a chi le tocca la sua “pelle” – il piccolo asciugamano con il quale ci si asciuga dopo ogni tuffo NDR- che è tutta rotta e bucata ma lei non la vuole cambiare. Al collo un ciondolo raffigurante un piccolo tuffatore al quale è legatissima, le ricorda il suo amico Matteo che come lei si tuffava ma che un male incurabile ha portato via nel 2012. Il mondo dei tuffi è una piccola grande famiglia e per ricordare Matteo in molti indossano il ciondolo a lui dedicato, come fosse un loro angelo custode, l’angelo tuffatore. Di poche parole ma concreta, ha come fidanzatino il 20enne piattaformista azzurro Vladimir Barbu. Lo sport è nel DNA della famiglia Pellacani, il padre Paolo è un giornalista sportivo e il fratello maggiore Lorenzo gioca a calcio, cresciuto nelle giovanili della Lazio e attualmente nella Primavera del Bologna.

Il prossimo ottobre in Argentina la 15enne tesserata MR Sport F.lli Marconi sarà a Buenos Aires a disputare le Olimpiadi Giovanili per mettersi alla prova con le coetanee di tutto il mondo, soprattutto le cinesi. I cinque cerchi restano un sogno ma adesso per la prima volta Chiara inizia a pensare un po’ a Tokyo, per carità il traguardo delle Olimpiadi 2020 è ancora lontano, bisogna passare attraverso le qualificazioni olimpiche e i Mondiali del 2019, di sicuro questo sorprendente oro in coppia, da outsider , pure con il fiocco di un regalo da parte avversarie, qualifica di diritto la Pellacani e la Bertocchi agli Europei del prossimo anno. Piacere, sono Chiara “la Rossa”, sentirete parlare ancora molto di me.