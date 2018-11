Da Abu Dhabi, ultima tappa delle World Series, parte la rincorsa del nuoto di fondo per i Mondiali del 2019. Paltrinieri conquista l'argento nella 10 km (1h 53' 01".4) preceduto solo dal tedesco Florian Wellbrock. Terzo l'ungherese Kristof Rasovszky (1h 53' 01". 07). Per Greg è il miglior risultato nelle World Series - ex Coppa del Mondo - dopo il terzo posto a Qindao (Cina) lo scorso 16 settembre . Alla sua quinta 10 km in carriera, il campione olimpico dei 1500sl è sempre più convincente nel nuoto in acque libere. L'azzurro è ben determinato nell'inseguire il sogno di competere alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia in piscina sia in mare.

10 km femminile, doppietta azzurra

La scuola italiana del fondo si conferma una certezza a livello mondiale. Nella 10 km femminile piazza la doppietta con il successo di Arianna Bridi (2h 00' 21".8), che allo sprint precede la compagna di allenamenti Rachele Bruni (2h 00' 25".7), argento olimpico di Rio. Terza la brasiliana Ana Marcela Cunha (2h 00' 26".2). Per la Bridi, 23enne di Trento, già bronzo mondiale nella stessa distanza a Budapest 2017, la soddisfazione di chiudere un 2018 in crescendo dopo il titolo europeo nella 25Km a Glasgow.