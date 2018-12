Il bronzo della 4x50sl, un altro mattone per continuare a costruire il sogno olimpico

L’argento di Orsi è legato a filo doppio al sorprendente bronzo conquistato nella 4x50sl da una staffetta italiana nuova di zecca. E’ naturalizzato italiano da appena un mese Santo Condorelli. Il 23enne velocista nato in Giappone, cresciuto negli Usa, aveva gareggiato l’ultima volta alle Olimpiadi di Rio con la nazionale del Canada, rimediando un quarto posto amarissimo nei 100sl, rimasto sotto il podio per soli 3 centesimi. Era andato in tilt, aveva pure meditato il ritiro salvo ritrovare la voglia di tornare in acqua nel paese d’origine dei nonni, nuova pedina del gruppo dei velocisti coordinati da Claudio Rossetto. Condorelli si è rivelato un ottimo primo frazionista (21”27, suo personale). Andrea Vergani sfreccia in seconda frazione. Il 21enne milanese, bronzo nei 50sl in vasca lunga agli Europei di Glasgow, stupisce in 20”44. Tocca all’artista fiorentino Lorenzo Zazzeri, che si supera e si migliora in 20”57 lanciando in ultima frazione Alessandro Miressi. Il 19enne torinese, campione europeo dei 100sl, è bravissimo a chiudere la porta in faccia all’Australia, quarta per 2 centesimi. Per i quattro azzurri pure la soddisfazione del nuovo record italiano (1’22”90), spazzato via il precedente che resisteva dal 2008.

E’ un bronzo pesante e ambizioso. E’ un ulteriore mattoncino nel progetto olimpico di costruire una staffetta maschile super competitiva. La 4x100sl azzurra non è mai salita su un podio olimpico. Si può sognare in grande perché la materia prima c’è: un gruppo di giovani affamati (come i 4 medagliati qui a Hangzhou) e di campioni navigati ed esperti come lo stesso Orsi. Senza dimenticare Luca Dotto, assente per infortunio in Cina, che non manca di farsi sentire: “Lo zio Luca è orgoglioso di voi”, scrive su Instagram. Loro, i nipoti, lo aspettano. Tutti per uno, uno per tutti.