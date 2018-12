Ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou è finalmente arrivato l'atteso debutto di Gregorio Paltrinieri nei suoi 1500 sl. Il fuoriclasse di Carpi ha chiuso le batterie con il quarto tempo (14'28"97), nuotando in apparente tranquillità. Il più veloce di tutti è stato l'ucraino Romanchuk, che ha stabilito il miglior crono stagionale al mondo in 14'21"50. La finale è in programma domani, nell'ultima giornata di gare. Primo degli esclusi, nono, l'altro azzurro - compagno di allenamenti di Paltrinieri e Detti a Osti - Domenico Acerenza, nonostante il personale migliorato di ben sette secondi (14'33"89). Esclusi anche Miressi e Zazzeri dalla finale dei 100 stile libero, e Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli dalla finale dei 50 rana.

4x50 mista, azzurri a ridosso del podio

Il record italiano non basta: Sabbioni, Martinenghi, Orsi e Condorelli terminano la 4x50 mista al quarto posto in 1'31"54, nuovo record nazionale. Vince la Russia con il tempo di 1'30"54 davanti a Stati Uniti e Brasile.

200 misti, Cusinato quinta

Nei 200 misti Ilaria Cusinato migliora il record italiano in 1'06"17, crono che le vale il quinto posto. Oro alla ungherese Hosszu (2'03"25), alle sue spalle due statunitensi: Margalis e Baker.

4x200 stile libero donne, Italia rivelazione della mattinata

Una scatenata Federica Pellegrini in terza frazione stampa il secondo crono lanciato in assoluto (1'54"09) dietro l'australiana Titmus. Molto bene Margherita Panziera (1'56"78) e Simona Quadarella (1'57"82), in prima e ultima frazione, a maggior ragione perché entrambe non sono specialiste della distanza. Una conferma la seconda frazione di Erica Musso (1'56"13) . Per l’inedito quartetto azzurro arriva subito il primato italiano (7'44"82) e il quarto tempo totale delle batterie. La 4x200 femminile dell'Italia non raggiungeva una finale mondiale in vasca corta da sei anni.