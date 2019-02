Negli ultimi cinque mesi il 19enne nuotatore veneto si era trasferito ad Ostia per allenarsi con il campione olimpico dei 1500 stile libero e con Gabriele Detti. Bortuzzo ha sempre manifestato il suo orgoglio di allenarsi con due campioni del loro calibro. Paltrinieri parla per la prima volta di Bortuzzo. Reduce da un mese in ritiro in altura a Sierra Nevada, Paltrinieri è rientrato questa sera in Italia. Le sue prime parole sono proprio per Manuel: "Quello che è successo a Manuel è una cosa fuori dal mondo, non riesci neanche ad immaginarla. Appena l’ho saputo io non ci volevo credere. Ho fatto fatica a realizzarla, ho passato gli ultimi giorni sotto choc. Sono rattristato perché tutto ciò non ha senso. Ho passato le ultime settimane in collegiale in altura a Sierra Nevada, sono rientrato solo questa sera in Italia e presto andrò a trovare Manuel in ospedale. Adesso non voglio neanche parlare o pensare a questi due criminali che gli hanno sparato, la giustizia farà il suo corso e lavorerà bene. In questo momento per me passa quasi tutto in secondo piano perché preferisco essere positivo e speranzoso. Se c’è ancora una minima possibilità che Manuel possa ripartire o addirittura tornare a camminare - perché c’è anche questa ipotesi- io non voglio escludere niente priori. Io a questa speranza voglio rimanerci attaccato. Spero di portare a Manuel tanta energia positiva, lui sicuramente già ne ha di suo. L’avete conosciuto anche voi in questa brutta circostanza quanto è forte: lui è un ragazzo con una super forza di volontà. Ma di questo ne ero sicuro. Quindi adesso noi tutti dobbiamo essere positivi e combattere insieme a lui”.