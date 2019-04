Il mondo della pallanuoto raramente viene accostato a episodi di violenza. Anche per questo le immagini che arrivano dalla Russia hanno lasciato senza parole molti appassionati di questo sport. Proviamo a ricostruire quanto accaduto: in una piscina di Mosca è in corso il match tra la squadra locale, la Moskvich, e gli ospiti del Kazan. A un certo punto, a bordo vasca, un giocatore inizia a discutere con il coach avversario. Il litigio assume subito dei toni molto accesi. Il giocatore prova a colpire l’allenatore scagliando il pallone, ma centra involontariamente l’arbitro. Il coach perde il controllo e cerca vendetta: si tuffa in acqua provando a colpire il giocatore a piedi uniti. L’allenatore colpisce la testa dell’avversario, ma a quel punto viene accerchiato in vasca da tutti gli altri giocatori, che lo aggrediscono ripetutamente. Si scatena una mega rissa in acqua, che fortunatamente dura pochi secondi.