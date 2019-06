La Pro Recco scende in vasca per onorare al meglio le Final 8 di Champions League affrontando il Barceloneta nella finale per il 3° e 4° posto (ore 19, diretta Sky Sport Arena). La squadra di Rudic dovrà cercare di smaltire in acqua la grande delusione per la semifinale persa con l'Olympiacos, che ha sbarrato per il secondo anno di fila la strada verso la conquista della nona Coppa dei Campioni alla formazione più titolata del mondo. Dopo la finale di Genova 2018, è infatti arrivata un'ulteriore beffa ad Hannover, con il gol capolavoro di Genidounias a 38'' dalla fine che ha vanificato una grande rimonta ligure nell'ultimo periodo. La Pro gioca contro un'altra delusa da queste Final 8, ovvero il Barceloneta, che dopo aver vinto con la Sport Management ai quarti, è stata eliminata a sorpresa dagli ungheresi del Ferencvaros, che si giocheranno il titolo continentale contro i campioni in carica e grandi favoriti dell'Olympiacos. Finale in programma alle 20.30.