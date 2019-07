Il nuoto di fondo non tradisce mai. Arriva dal mare la prima medaglia azzurra dei Mondiali di nuoto di Gwangjiu (Corea). Rachele Bruni vince il bronzo nella 10 Km femminile in acque libere e si qualifica automaticamente per le Olimpiadi di Tokyo. La 28enne fuoriclasse toscana alla sua settima partecipazione ad un Mondiale sfata il suo personale tabù, in una carriera di grandi soddisfazioni non era mai riuscita a conquistare una medaglia iridata individuale. Un bronzo iridato da mettere in bacheca accanto al suo argento olimpico di Rio 2016. E' stata una gara molto tattica con il gruppo compatto che ha annullato i tentativi di fuga delle francesi Muller e Grangeon. Un arrivo tiratissimo allo spint con la cinese Xin Xin (1h 54' 57") che riesce a bruciare tutte conquistando la medaglia d'oro. Argento per l’americana Haley Anderson. La Bruni è riuscita ad avere la meglio sul resto delle avversarie riuscendo a chiudere terza.

"Medaglia che inseguivo da tanto tempo"

"Ho sudato fino alla fine, ho dato tutto quello che avevo. Sono strafelice. Finalmente ho la medaglia mondiale che mi mancava, la inseguivo da tanto. La dedico a tutte le persone che mi sono state vicine nell'ultimo anno non facile", commenta stremata ma felice l'atleta dell’Esercito allenata da Fabrizio Antonelli.

Bridi oltre la top ten

Dalla gioia alla delusione cocente di Arianna Bridi, già bronzo mondiale due anni fa a Budapest. La trentina compagna di allenamento della Bruni, chiude al tredicesimo posto con l'amara certezza che non potrà più qualificarsi alle Olimpiadi. Per regolamento, nel nuoto di fondo, si qualificano automaticamente per i Giochi Olimpici le prime dieci. Ogni nazione può portare al massimo due atleti, se solo uno arriva tra i primi dieci non c'è possibilità di ripescaggio per l'altro. Martedì tocca agli uomini con il debutto mondiale nella 10 km di Gregorio Paltrinieri insieme a Mario Sanzullo.